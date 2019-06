Lula Livre sintetiza a luta pela democracia

Por José Reinaldo Carvalho (*)

Qualquer abordagem sobre o quadro político nacional hoje estará fora de foco, será incompleta e unilateral se não considerar o significado essencial da luta pela libertação do presidente Lula do encarceramento a que está injustamente condenado.

A bandeira Lula Livre expressa com toda a clareza e contundência o contraste com o regime de extrema-direita, diretamente comandado pelas Forças Armadas, na linha direta de continuidade com o golpe parlamentar e judiciário de 2016.

A rigor, a bandeira de resistência democrática em torno da gigantesca figura de Lula já havia prevalecido no movimento democrático e popular mesmo antes de sua prisão, desde a pré-campanha das eleições presidenciais, em 2017 e 2018 e no período em que, já encarcerado, o ex-presidente foi oficialmente proclamado candidato.

A coincidência da bandeira Lula Livre com a luta democrática do povo brasileiro e seu contraste com o regime de extrema-direita são evidentes de per si. Afinal, desde 1º de janeiro deste ano está em funções um governo autoritário, proto-fascista, manietado pelas Forças Armadas, portador de uma agenda econômica e social de opressão ao povo e, no plano externo, alinhado e subordinado ao governo, também extremista de direita de Donald Trump nos Estados Unidos.

Só foi possível às classes dominantes retrógradas brasileiras a viabilização de um governo com essas características com o impedimento da candidatura de Lula. Esta foi a razão da sua prisão, porquanto não cometeu crime algum.

A permanência de um tal governo no Planalto só poderá vingar com Lula interditado de se mover país afora, liderando as multidões de deserdados e oprimidos que pouco a pouco se dão conta do descalabro da situação do país e do abismo em que o povo foi atirado.

São sintomáticas as reações odiosas ao artigo assinado por Lula, publicado neste domingo (7) no jornal Folha de S.Paulo, por parte de um dos responsáveis militares pela situação política calamitosa e da desqualificada liderança no Congresso. Confirmam o que Lula escreveu. Têm medo pânico de sua liderança, capacidade de comunicação com o povo, mobilização das massas e união das forças democráticas e populares.

Em contraste com o governo de Lula, o governo de extrema-direita comanda uma ofensiva para liquidar os direitos democráticos e sociais do povo brasileiro, ataca de forma peculiar as conquistas dos trabalhadores; persegue adversários, opõe-se aos valores democráticos e nacionais, a conquistas civilizacionais, aos princípios da justiça social e da soberania nacional.

Um governo com estas características é uma ameaça a todo o povo brasileiro e aos povos do mundo, porquanto com a política externa levada a efeito, o Brasil tornou-se também um bastião do reacionarismo, um fator de instabilidade regional e mundial, uma ameaça à paz

As manifestações do último fim de semana da jornada por Lula Livre demonstram que pouco a pouco o povo brasileiro recobra as suas forças na luta pelo resgate da democracia.

A campanha por Lula Livre tem caráter democrático e humanista e é essencial para o conjunto das lutas democráticas, sociais e patrióticas do povo brasileiro no atual momento. Falar em defesa do Estado democrático de direito e dos princípios da Constituição de 1988, tão vilipendiada pelos golpistas e seus tutores, desligada da luta pela libertação de Lula, é uma posição política desviacionista, que na prática nega a oposição frontal ao governo de extrema-direita e o empenho pela própria reconquista da democracia.

A luta pela libertação do presidente Lula é a síntese da luta pela democracia.

(*) Jornalista, editor de Resistência e participante do projeto Jornalistas pela Democracia

