Alertam em Venezuela sobre mensagens desinformativas contra o país

Caracas, 5 set (Prensa Latina) O ministro de Cultura da Venezuela, Ernesto Villegas, disse hoje sobre a existência no mundo de mensagens desinformativas para distrair e confundir à população deste país sul-americano.

Em declarações ao canal Venezuelana de Televisão, Villegas indicou que a 'intoxicação informativa' toma elementos verdadeiros, meias verdades e falsas notícias, ante o qual é preciso explicar a situação real vivida na nação bolivariana.







Realçou nesse sentido que as medidas coercitivas e unilaterais impostas pela administração de Donald Trump castigam ao povo venezuelano em geral.



Os insumos para as artes como materiais para fabricação de quatros, guitarras e o acesso ao papel importado também se afetam por causa do bloqueio comercial e financeiro dos Estados Unidos, destacou o ministro.







Realçou que numerosos artistas e intelectuais em Cuba, entre eles o cantor Silvio Rodríguez, assinaram o documento para exigir o fim do bloqueio estadunidense contra o país sul-americano, como parte da campanha mundial Não Mais Trump.







Villegas adiantou que o músico cubano tem as portas abertas na Venezuela, pois o convite está feito e a disposição existe.







A canção de Silvio escutou-se, escuta-se e se escutará em nosso país, manifestou.







rgh/lrc/bm

