Governo Trump Gera 1 Milhão de Empregos em Seis Meses

Em seis meses na Casa Branca, a controversa administração de Donald Trump gerou 1 milhão de empregos, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (4). Apenas em julho, foram criadas 209 mi vagas de trabalho.



Com isto, a taxa de desempego nos Estados Unidos baixa para 4,3%, a menor em 16 anos desde os primeiros meses de George Bush na Presidência dos Estados Unidos.



Também estão em alta os ganhos salariais por hora: 2,5% nos últimos 12 meses, tudo isso superando as expectativas de Wall Street.



Trump tem desmantelado o Estado, cortando impostos e se desfazendo do "Obamacare", plano de saúde popular subsidiado pelo antecessor na Casa Branca, Barack Obama.



O presidente norte-americano tem comemorado os números de desemprego em sua conta no Twitter, classificando de "excelente" os primeiros resultados de seu governo na área do trabalho. "Estou apenas começando!", postou Trump em sua rede social preferida.

