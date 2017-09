O impacto do 'digital' nas políticas públicas culturais de Portugal e UE

A socióloga Helena dos Santos, pesquisadora do Centro de Investigação em Comunicação, Informação e Cultura Digital (CIC Digital) de Portugal, fará a conferência Culturas, Políticas e o Digital: Contextos e Interrogações a partir de Portugal, no dia 4 de setembro, às 14h, no IEA. Haverá transmissão ao vivopela web. Para a participação presencial, é necessário realizar inscrição prévia.

por Fernanda Rezende

Santos abordará o estado da arte do 'digital cultural' em Portugal. "Ela centrará sua fala nas implicações que esse processo de relação cada vez mais universalizada com o sistema tecnológico-informacional-comunicacional apresenta no domínio das políticas culturais públicas portuguesas e da União Europeia", explica José Teixeira Coelho Netto, professor emérito da Escola de Comunicação e Artes (ECA) da USP e coordenador do Grupo de Estudos Humanidades Computacionais do IEA, que organiza o evento.

A pesquisadora também irá tratar dos caminhos seguidos atualmente pelas universidades portuguesas, e em particular pelo polo Porto do CIC Digital, na busca por uma nova metodologia de pesquisa das culturas atuais renovadas pela alavanca digital. O destaque nas pesquisas é um enfoque transversal assumido pelos estudos da cultura digital.

Sobre o CIC Digital

O CIC Digital (Centro de Investigação em Comunicação, Informação e Cultura Digital) é uma unidade de Investigação e Desenvolvimento (I&D) financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal e vocacionada para a promoção e execução de pesquisa em Ciências da Comunicação, da Informação e em Cultura Digital, e em áreas de relação interdisciplinar entre as Tecnologias da Informação e da Comunicação.

Trata-se de uma iniciativa interuniversitária congregando quatro polos: um na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, outro na Faculdade de Letras da Universidade do Porto; um terceiro na Universidade de Aveiro e o quarto na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia.

O CIC Digital define-se por uma aproximação transversal de seus objetos de estudo, em particular aquele definido pela cultura digital. Seu objetivo é verificar, de modo especial, o impacto das culturas digitais no campo das Humanidades. É, também, um polo de amparo a startups.

Culturas, Políticas e o Digital: Contextos e Interrogações a partir de Portugal

4 de setembro, às 14h

Sala de Eventos do IEA

Evento gratuito, com transmissão ao vivo pela internet

Inscrições via formulário

Mais informações: Claudia R. Pereira (clauregi@usp.br), telefone: (11) 3091-1686

in