Irã promove conferência Internacional sobre os EUA, direitos humanos e discurso hegemônico

O Irã já realizou uma conferência internacional no domingo para discutir o papel dos EUA respeito pelos direitos humanos, tanto no seu território e em todo o mundo.

Jornalistas, sociólogos e professores de várias universidades de todo o mundo participaram do evento. Quase todos concordaram que Estados Unidos usam os direitos humanos como uma ferramenta para seu próprio benefício. Mesmo como alegado por vários professores, Washington procura estender seu império utilizando direitos humanos como pretexto.

Estes também criticaram a dupla moral de Washington em matéria de luta contra o terrorismo. Condenaram as intervenções militares dos EUA e invasões de outros países sob o pretexto de violação dos direitos humanos.

O chefe do Centro de Pesquisa para a Política Externa e Diplomacia Pública da Universidade de Teerã, Foad Izadi, disse que o Irã é uma das vítimas de violação dos direitos humanos por os EUA. A este respeito, o Secretário da Comissão de Direitos Humanos do Poder Judiciário do Irã, Mohammad Javad Larijani, afirmou que EUA, hoje, entraram em um jogo perigoso de terrorismo, alimentando correntes terroristas no Irã, provando ser um dos principais patrocinadores do terrorismo internacional.

Pars Today

Foto:

Universidade de Teerã sediou uma conferência internacional intitulada: Estados Unidos, os direitos humanos e o discurso hegemônico.

