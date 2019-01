África do Sul priorizará temas africanos no Conselho de Segurança-ONU

Pretória, (Prensa Latina) África do Sul priorizará no Conselho de Segurança das Nações Unidas os temas africanos e promoverá ajuda para mulheres e crianças vítimas da violência em áreas de conflito, assegurou hoje a chancelaria local.

Em um comunicado por ocasião da entrada da África do Sul como membro não permanente nesse importante organismo da ONU a partir de 1 de janeiro, um porta-voz da chancelaria assegurou que 'priorizaremos a África'.

As declarações nesse sentido, divulgadas nesta capital, apontam que 'utilizaremos este momento para trabalhar com outros países-membros do Conselho de Segurança para incluir na agenda o tema das mulheres e crianças que são vítimas das guerras e situações de violência'.

A Assembleia Geral deste organismo mundial elegeu em junho passado a África do Sul para assumir um das cadeiras não permanentes do Conselho de Segurança, a qual ocupa pela terceira ocasião, desde a chegada da democracia a este país em 1994 com o fim do regime do apartheid.

