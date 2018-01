Cuba: Graduados na ELAM quase 29 mil médicos de mais de 90 países

A Escola Latino-Americana de Medicina (ELAM), fundada pelo Comandante-Chefe Fidel Castro, em suas 14 graduações treinou quase 29 mil médicos de 90 países, informou um especialista dessa instituição.

Em diálogo com a ACN, Luis Estruch, professor emérito da ELAM, enfatizou que esta é uma das grandes realizações da Revolução Cubana e o pensamento de Fidel Castro, porque esse centro surgiu em 15 de novembro de 1999, depois da de dois furacões através da América Central e do Caribe.

Cuba precisou enviar dois mil e três mil médicos a esses países para ajudar, e o líder da Revolução disse: por que não preparamos os médicos para as nações ?, que enviam os jovens dos lugares mais remotos e Formule-se aqui, lembrou o especialista.

No início, 500 bolsas foram concedidas para a América Central, depois mil, depois cinco mil e 10 mil, para o qual se tornou um grande projeto; Este é o trabalho de Fidel Castro, a única escola do gênero no mundo a treinar médicos de outros países totalmente gratuitos é o ELAM, o entrevistado destacado.

De acordo com Estruch, dois terços dos diplomados têm o título validado em seus países onde praticam, dos quais há dois ministros da Saúde Pública: o da Bolívia e o da Costa Rica, também os viceministros, os diretores provinciais da saúde e os cientistas.

Ele especificou o do total de graduados, a terceira parte fez a especialidade nos consultórios médicos de Cuba e em outras instituições de saúde, e depois retornando aos seus países, eles chegam com os títulos de médico e especialista.

O professor emérito de ELAM apontou que o sonho de Fidel de preparar jovens pobres para países subdesenvolvidos está sendo cumprido e atualmente há cerca de dois mil alunos não só da região, mas de todos os continentes, para o qual ele se tornou uma escola mundial. (Thinking Americas-ACN)

http://www.pensandoamericas.com/cuba-graduados-de-medicos-en-la-elam-casi-29-mil-jovenes-de-90-paises

