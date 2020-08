Autoridades sírias encontram armas, órgãos e prendem espiões treinados pelos EUA

AbrilAbril

1 DE AGOSTO DE 2020

Em operações antiterroristas na província de Homs, as autoridades conseguiram capturar 2 espiões treinados na base de al-Tanf e apreender grande quantidade de armamento que ia ser enviado para Idlib.

O Departamento de Inteligência de al-Badiah (deserto sírio) capturou, esta semana, dois terroristas que desempenhavam tarefas de reconhecimento e espionagem em postos e instalações militares sírios, russos e de outros aliados da Síria no deserto de Palmira, cerca de 300 quilómetros a nordeste de Damasco, informa a Prensa Latina com base numa notícia da TV al-Khabar.

Acrescentou que ambos - membros do grupo terrorista Maghawir al-Thawra - provinham da base ilegal norte-americana em al-Tanf, no Sudeste da província de Homs, numa região fronteiriça da Síria com a Jordânia e o Iraque, e que foram capturados no Monte Nasrani, sete quilómetros a sudeste da cidade de Quraiteen (província de Homs).

Por seu lado, a SANA refere que, além de instalações militares, os agora detidos fotografaram igualmente locais com interesse económico sob controlo governamental com o intuito de entregar as fotografias aos terroristas do Daesh, «que planeavam colocar artefactos explosivos nos poços de petróleo e gás, e atacar postos militares e os civis».

Síria: desertor revela mais detalhes do envolvimento dos EUA com terroristas

LER MAIS

O Departamento de Inteligência confiscou-lhes armas individuais e binóculos tipo Goggles, indica a agência estatal síria, acrescentando que ambos confirmaram ter recebido treino e dinheiro em al-Tanf, bem como mapas da zona para poderem levar a cabo a operação de espionagem.

No passado dia 6 de Julho, o Exército Árabe Sírio (EAS) e outras forças de segurança neutralizaram um outro grupo de terroristas proveniente da mesma base ilegal norte-americana. As autoridades sírias denunciam frequentemente o apoio dos EUA a estes grupos de terroristas, algo que tem sido confirmado, entre outras questões, pelas detenções recentes de extremistas, que facultaram informações sobre o controlo que militares norte-americanos e terroristas do Daesh exercem no acampamento de Rubkan, localizado perto da base de al-Tanf.

Armamento e munições confiscados antes de seguirem para Idlib

As autoridades competentes apreenderam grande quantidade de armamento e munições, esta quinta-feira, entre as fronteiras administrativas de Hama e Homs, informou a agência SANA.

A fonte precisou que o equipamento confiscado incluía espingardas automáticas, metralhadoras, lança-rockets e sistemas portáteis de defesa aérea, e estavam preparado para ser contrabandeado para a região norte da província de Idlib, onde grupos terroristas, apoiados ou não pela Turquia, querem manter os seus feudos.

Exército encontra órgãos humanos num «laboratório» terrorista

Unidades do EAS encontraram esta semana órgãos humanos num esconderijo de grupos terroristas, na aldeia de al-Ghadaf, nas proximidades da cidade de Maarat an-Numan (Sul da província de Idlib).

Segundo fontes militares, um médico, ainda não identificado, transformou uma casa da aldeia numa espécie de laboratório primitivo, onde conservava rins, partes de cérebros humanos e intestinos, entre outros órgãos, em recipientes com clorofórmio. (Fotos)

Recipientes com restos de órgãos humanos encontrados numa habitação usada por grupos terroristas numa aldeia do Sul da província de Idlib / SANA

Cada recipiente tinha uma etiqueta com o nome de homens e mulheres, bem como informações sobre o estado de saúde dessas pessoas e dados pessoais, referem a SANA e a Prensa Latina.

De acordo com as primeiras investigações, foram encontrados no local folhetos e livros religiosos de conteúdo extremista, presumivelmente usados para justificar este tipo de actividade e chantagear pessoas doentes.

As mesmas fontes revelaram que as investigações sobre os factos vão prosseguir. Existem provas, recolhidas pelo menos desde 2012, de que organizações terroristas como o Daesh se envolveram no tráfico de órgãos humanos para financiar as suas actividades.

https://www.abrilabril.pt/internacional/autoridades-sirias-encontram-armas-orgaos-e-prendem-espioes-treinados-pelos-eua