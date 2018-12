Autógrafos de Kim Jong Un para o povo coreano

Na República Popular Democrática da Coreia, coisa frequente é a troca de mensagens entre Kim Jong Un, o Máximo Dirigente do país, e o povo.

Eduardo Vasco

Ele vive sempre na alma do povo e vice-versa. Mostra-se mais alegre quando está entre os cidadãos. Seu tom suave de como a mãe de uma família, seus olhos cheios de ternura e seu sorriso celestial impressionam todo o mundo.

Onde quer que vá, os coreanos o recebem com gritos estremecedores de vivas e na hora da despedida seguem correndo ou cavalgando a água até perdê-lo de vista. São cenas impressionantes indisponíveis em qualquer outro país e nada artificiais.

A infinita abnegação e os traços modestos do mandatário norte-coreano que considera o povo como o céu fascinam a população coreana, que lhe envia cartas avisando-o sobre seus êxitos modestos e confessando-lhe até feitos guardados no mais profundo de seus corações.

Naquelas mensagens o líder lê a sinceridade dos remetentes e lhes escreve de punho e letra embora esteja sempre muito ocupado dos assuntos estatais. Seus autógrafos não são simples assinaturas ou respostas, mas mostras de amor e confiança, ao mesmo tempo apreciação sobre os êxitos e atos louváveis.

Com a ternura de mãe, responde às cartas dos que se angustiam pelo passado sujo deles mesmos ou de suas famílias e tomam a decisão de seguir até o fim o Partido do Trabalho da Coreia.

Seus autógrafos se caracterizam pelas palavras delicadas, conforme a psicologia e peculiaridade de cada remetente, e fáceis de compreender.

Suas letras mostram patentemente a convicção e a vontade de assumir até o fim o destino do povo, a bendição do futuro e o chamado a serem fidedignos acompanhantes e companheiros de combate no caminho de luta pela independência e o socialismo.

Nada pode com essas relações consanguíneas entre o Dirigente e o povo, com a unidade monolítica de que o Dirigente confia no povo e este lhe segue com fidelidade.

Foto: Por Cheongwadae / Blue House - http://www.president.go.kr/img_KR/2018/04/2018042706.jpg, KOGL Type 1, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69950427