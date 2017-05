Khamenei: Presença do povo na eleição é crucial a Segurança Nacional

O líder da Revolução islâmica do Irã tem enfatizado a importância do papel do povo iraniano em neutralizar os complôs dos inimigos. "Nosso querido povo deve saber que a sua presença em vários campos é crucial e fundamental para a segurança nacional", disse aiatolá Khamenei.

O líder iraniano fez as declarações durante uma reunião com os trabalhadores iranianos, por ocasião do Dia Internacional dos Trabalhadores celebrados em 1º de Maio de cada ano.

Ele sublinhou que a razão pela qual o inimigo do Irã não se atreva atacar a República Islâmica é a presença da nação iraniana, eles "temem a nação", e enfatizando que esta afirmação não é uma análise, mas é uma realidade documentada.

A este respeito, ele alertou que inimigos poderiam atingir seus objetivos, quando existir uma lacuna entre o sistema e o povo, e a apatia da nação em todos os campos.

"Às vezes ouviremos que certos indivíduos dizem: quando chegamos e assumimos a responsabilidade, conseguimos tirar a sombra da guerra sobre o país", disse o líder. Mas, o povo iraniano que tem conseguindo remover a sombra da guerra, assim sendo descartando as alegações de que a tranquilidade e segurança eram a conquista de uma determinada administração.

"Não. Essas declarações não estão corretas. É a presença do povo que removeu a sombra da guerra, e não as autoridades", disse aiatolá Khamenei. "Quando você vê que os inimigos estão se abstendo de tomar qualquer ação dura contra a República Islâmica, é por causa da presença do povo. Eles temem da força popular. Eles estão literalmente com medo", acrescentou o Líder.

Referindo-se às XII edição de eleições presidenciais no Irã, pediu que todos os responsáveis salvaguardem voto do povo e cumprir integralmente os princípios estabelecidos nos órgãos legais.

O líder disse: "O amado povo iraniano deve saber que a sua presença em várias áreas é determinante para a segurança nacional, e se as pessoas entrarem em cena, o país permanecerá seguro e imune".

"Quando as pessoas estão presentes no campo, o inimigo que tenta confrontar o Estabelecimento tem que se retroceder e renunciar a uma invasão", disse o aiatolá Khamenei. "Quando existir fissura entre a nação e o governo e a nação não estiver presente na cena, eles (os inimigos) podem fazer o que quiserem", acrescentou o Líder.

O aiatolá Khamenei ainda aconselhou os candidatos nas próximas eleições presidenciais a considerar objetivos elevados em suas campanhas. "Você deve contar a caráter divino e não as suas intenções. Eles devem servir o povo. Entrem no campo de batalha para servir o povo, especialmente as classes mais fracas".

"Todos devem saber que não podemos fazer prosperar este país a não ser que investimos em empreendimentos revolucionários", acrescentou o líder.

Cerca de 55 milhões de pessoas são aptos a voto na eleição presidencial, que é contestada por seis candidatos, incluindo o atual Hassan Rouhani.

Em suas observações, o aiatolá Khamenei pediu aos iranianos que presenciassem as urnas e votassem. "Nunca digo a quem você deveria escolher, mas peço a você que compareça nas urnas e vote todos os que amam este país e interessem pela sua segurança, devem aparecer nas urnas".

Foto: O líder supremo da Revolução Islâmica do Irã, aiatolá Seyed Ali Khamenei recebeu um grupo de trabalhadores iranianos, por ocasião do Dia Internacional dos Trabalhadores, 30 de abril de 2017.

Pars Today

