Escola Portuguesa de Arte Equestre estreia nova coreografia

Vai ter lugar amanhã, 6ª feira, dia 31 de março, às 19 horas, no Picadeiro Henrique Calado (Calçada da Ajuda, junto ao nº23, em Belém - Lisboa) a Gala de março da Escola Portuguesa de Arte Equestre (EPAE).

O espetáculo, que recria as seculares tradições da arte equestre portuguesa, será marcado pela apresentação de novos números que demonstram o trabalho que a Escola Portuguesa de Arte Equestre desenvolve quotidianamente.

Considerada Património Nacional, e uma das melhores do mundo, a Escola Portuguesa de Arte Equestre é a continuação do que foi a Academia Equestre criada pelo Rei D. João V no séc. XVIII, e os seus espetáculos são uma recriação de um dos passatempos favoritos da corte da época: a equitação.

Aliando uma criteriosa escolha musical a um jogo de luzes e efeitos luminotécnicos especificamente desenhado para o evento, as Galas constituem um espetáculo no qual os cavaleiros envergam o traje de gala, do qual se destaca o tricórnio de feltro preto, casaca comprida de veludo bordeaux, com gola preta e galão dourado e preto e as polainas em couro pretas.

Os cavalos, de raça puro sangue Lusitano e provenientes exclusivamente da Coudelaria de Alter Real, apresentam-se entrançados com trança à portuguesa, de três pontas, e enfitados com fitas de seda, sela à portuguesa coberta de pele de anta ou camurça, dando assim um especial glamour às exigentes técnicas de equitação da época barroca.

Gerida pela Parques de Sintra-Monte da Lua, empresa de capitais exclusivamente públicos, a EPAE apresenta-se com um dinamismo reforçado, comprovado tanto na preparação das exibições, como nos trabalhos em curso com vista a uma completa renovação das suas instalações, que englobam obras de ampliação e modernização nos equipamentos envolventes ao Picadeiro Henrique Calado e de reabilitação da zona das cavalariças no Palácio Nacional de Queluz.

De recordar que, para além das Galas com periodicidade mensal, a EPAE apresenta-se ainda em treinos diários e apresentações regulares, eventos que estão abertos ao público mediante a aquisição de ingresso, bem como em eventos privados, mediante contratação.

Os bilhetes podem ser adquiridos em http://arteequestre.pt/bilheteira/ ou nos locais habituais.

Sobre a Escola Portuguesa de Arte Equestre

A Escola Portuguesa de Arte Equestre, sediada nos jardins do Palácio Nacional de Queluz, foi fundada em 1979 com a finalidade de promover o ensino, a prática e a divulgação da Arte Equestre tradicional portuguesa. Recupera a tradição da Real Picaria, academia equestre da corte portuguesa do século XVIII, que usava o Picadeiro Real de Belém, hoje Museu Nacional dos Coches, e monta exclusivamente cavalos lusitanos da Coudelaria de Alter.

A gestão da Escola Portuguesa de Arte Equestre foi entregue pelo Governo à Parques de Sintra em setembro de 2012, juntamente com a gestão dos Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz.

Sobre a Parques de Sintra - Monte da Lua

A Parques de Sintra - Monte da Lua, S.A. (PSML) é uma empresa de capitais exclusivamente públicos, criada em 2000, no seguimento da classificação pela UNESCO da Paisagem Cultural de Sintra como Património da Humanidade. Não recorre ao Orçamento do Estado, pelo que a recuperação e manutenção do património que gere são asseguradas pelas receitas de bilheteiras, lojas, cafetarias e aluguer de espaços para eventos.

Em 2016, as áreas sob gestão da PSML (Parque e Palácio Nacional da Pena, Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz, Chalet da Condessa d'Edla, Castelo dos Mouros, Palácio e Jardins de Monserrate, Convento dos Capuchos e Escola Portuguesa de Arte Equestre) receberam 2.625.011 visitas, cerca de 83% das quais por parte de estrangeiros. Recebeu, em 2013, 2014, 2015 e 2016, o World Travel Award para Melhor Empresa em Conservação.

São acionistas da PSML a Direção Geral do Tesouro e Finanças (que representa o Estado), o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, o Turismo de Portugal e a Câmara Municipal de Sintra.

www.parquesdesintra.pt ou www.facebook.com/parquesdesintra

