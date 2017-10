31 de outubro - Pedrógão Grande, Sertã e Oleiros - Verdes visitam áreas ardidas

Terça- feira, dia 31 de Outubro, o Grupo Parlamentar Os Verdes irá realizar uma visita às áreas ardidas, efetuando ações de contacto com as populações nos concelhos de Pedrógão Grande, Sertã e Oleiros.

A delegação do PEV reunirá com o Comando dos Corpos de Bombeiros da Zona do Pinhal, com a Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão e visitará as Aldeias de Macieira e Álvaro.

Este Grupo Parlamentar estará representado pela Deputada Heloísa Apolónia, acompanhada por outros dirigentes do PEV.

PROGRAMA:



9h15 - Reunião com Comando de Corpos de Bombeiros da Zona do Pinhal, no Quartel dos Bombeiros de Cernache do Bonjardim;

11h30 - Visita à Aldeia da Macieira, Concelho da Sertã;

15h00 - Visita à Aldeia de Álvaro, Concelho de Oleiros;

17h30 - Reunião com Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande na Junta de Freguesia de Vila Facaia



O Grupo Parlamentar "Os Verdes"