A estilista amazonense Daniela de Souza vive seu sonho de Cinderela em Milão

O fotógrafo Yuri Graneiro foi até Milão para conhecer um pouco mais a história da brasileira Daniela de Souza, que saiu do Amazonas para ser modelo na Europa. A profissional da moda contou sua trajetória e os percalços para alcançar o reconhecimento e prestigio no seleto meio das senhoras da sociedade europeia.

Já no início, seu percurso não foi nada fácil. Para realizar esse sonho, a grande dificuldade foi a comunicação por não falar Inglês e nem Italiano, línguas que hoje é fluente. Em seu momento de gata borralheira na Europa, ela chegou a dormir ao relento, para não precisar desistir de seus objetivos. Mesmo com tanta luta e sem esmorecer o destino voltou a sorrir para estilista. Que nessa fase ganhou suporte emocional de sua fada madrinha que a estimulou a dar sequência em seus planos, começando uma nova fase em sua vida.

Hoje a Cinderela amazonense é casada com o diretor geral do Teatro Alla Scala, que é uma das principais casas de ópera do mundo, bem como vem se tornando a cada dia uma referência em elegância por suas criações e modelagens de Alta Moda. Atualmente é proprietária de um charmoso atelier no Quadrilátero mais badalado de Milão, mesmo endereço que sediava a Câmara da Alta Costura Italiana.

O fotografo Yuri Graneiro ainda detecta que a estilista mantém laços fortes com o Brasil, onde tem fornecedores de rendas e bordados, que ajudam a enriquecer suas criações. Com um talento incontestável e dedicação impecável, ela conseguiu fidelizar como cliente mulheres de toda Europa, principalmente a Elite Monte Carlo, no principado de Mônaco e da cidade de Salzburg na Áustria.

Foto Yuri Graneiro

Creative Image / Mkt & Branding

www.instagram.com/yurigraneiro

www.yurigraneiro.com.br

Thiago Freitas Assessor e Jornalista