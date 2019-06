Barcelona contrata a goleiro brasileiro Neto

(Espanha, Prensa Latina) O clube do futebol espanhol Barcelona anunciou hoje a contratação do goleiro brasileiro Neto, que completa no Valência um intercâmbio com o também arqueiro Jasper Cillessen.

Norberto Murara, conhecido por Neto, de 29 anos, chega ao conjunto catalão por um total de 26 milhões de euros mais nove em variáveis, pelo qual o custo de ambos os jogadores estará na ordem dos 35 milhões para cada equipe.



Com esta incorporação o Barcelona tenta cobrir o posto do arqueiro holandês, que sai do clube em procura de minutos de jogo, por sua vez reforça a defesa do gol para ajudar o alemão Marc André Ter Steguen, que é a primeira figura da equipe na posição.



O brasileiro converte-se assim no segundo contrato oficial do clube da Cidade Condal depois da contratação do meio campo do Ajax Frenkie de Jong e terá uma clausula de rescisão de 200 milhões de euros.



https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=24309&SEO=barcelona-contrata-a-goleiro-brasileiro-neto