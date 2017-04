Origamis com música e dança com cores: Vânia Couto e Leonor Barata estreiam novos espectáculos no TCSB

No âmbito do programa "Sábados para a infância no TCSB", Vânia Couto e Leonor Barata estreiam dois espectáculos no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Maio e Junho. Para além das sessões aos Sábados, ambos os espectáculos terão sessões especiais para creches e jardins de infância, durante a semana. A nova versão de "E depois do cinzento", de Leonor Barata, é mesmo a proposta para o dia 1 de Junho, Dia Mundial da Criança.



Depois de "Catra... Pum!!!", Vânia Couto propõe agora uma viagem ao Oriente e ao fantástico mundo dos Origami. "Um, dois, três... papelinho japonês" é "uma visita ao mundo imaginário de papel dobrado, entre a música e a cultura do Oriente". No palco veremos a arte do Origami em tamanho gigante, com as "formas mágicas" que o papel pode tomar, saindo de uma folha no chão para um Tsuru no ar. Duas personagens encontram-se no Japão, numa espaço perdido entre papéis que ninguém consegue representar. Brincam, dançam, exploram, tocam e mudam de papel, que se transforma em barcos, dragões, caixas, cores, pássaros gigantes e muitas outras coisas! O público estica-se e dobra-se participando activamente no espectáculo. Os Origamis levam músicas, danças tradicionais japonesas e as histórias que as personagens vão contar.

Ligada à música desde muito cedo, Vânia Couto é a voz de projectos como os Macadame ou os Pensão Flor, para além do seu próprio projecto a solo. Com a associação Catrapum Catrapeia!, no âmbito da qual está a nascer esta nova criação, dinamiza oficinas e espectáculos de expressão musical e dramática, para pequenos e graúdos, que envolvem a participação activa e didáctica dos espectadores.

"Um, dois, três... papelinho japonês" estreia a 13 de Maio (Sábado, 11h00), numa sessão para o público em geral. As sessões para creches e jardins de infância têm lugar nos dias 16, 17 e 18 de Maio (terça a quinta-feira, sempre às 10h30). Nestas sessões para grupos organizados, os bilhetes custam 3 Euros por criança, sendo gratuitos para os/as educadores/as.



"E depois do cinzento"

Em Junho, no Dia Mundial da Criança, é a vez de Lenor Barata estrear em Coimbra a nova versão de "E depois do cinzento". Pensado para crianças a partir dos 3 anos e agora interpretado pela própria coreógrafa, o espectáculo explora a temática das cores e da sua descoberta, viajando entre os vários tons e texturas a elas associadas. A intérprete percorre um mundo que começa por ser cinzento e ao qual vamos acrescentando diversas cores através da dança, da música e do teatro do objecto.

As sessões para creches e jardins de infância acontecem a 1 e 2 de Junho (quinta e sexta-feira, às 11h00), com os bilhetes a custarem 3 Euros por criança. No dia 3, também às 11h00, a sessão é aberta ao público em geral, no âmbito dos "Sábados para a Infância".

Presença habitual nos palcos do TCSB, quer enquanto coreógrafa quer enquanto formadora, Leonor Barata foi intérprete em vários espectáculos de dança e de teatro. Desde 2000 desenvolve grande parte do seu trabalho na área da Pedagogia Artística, tendo colaborado com várias instituições (Centro Cultural de Belém, CENTA, A Moagem, Centro Cultural Vila Flor, Teatro Viriato, Companhia Paulo Ribeiro). Para o público jovem criou, entre outros espectáculos, "A Menina do Mar" (2004), "Pretas e Vermelhas Penduradas nas Orelhas" (2007) ou "Ver a Odisseia para chegar a Ítaca" (também estreado no TCSB, em 2016). É directora da companhia Projecto D - Pedagogia e Criação Artísticas.



Um trimestre cheio!

Para além destas duas estreias, a programação dos "Sábados para a infância no TCSB" entre Abril e Junho prossegue com a habitual diversidade de propostas. Até ao final do trimestre haverá ainda oficinas de ilustração, pintura, dança e música para pais e filhos e leitura de contos. A Vânia Couto e Leonor Barata juntar-se-ão, ao longo das próximas semanas, o designer gráfico Paul Hardman, a ilustradora Ana Biscaia e a animadora sócio-educativa Cláudia Sousa. Para todas estas iniciativas é possível efectuar a reserva de lugares através dos contactos habituais do Teatro: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo