Show de Mayombe Afro Cubano

É com muito prazer que anunciamos o Show de Mayombe Afro Cubano nesse dia 01 de Abril, data que lembramos do Golpe Militar de 64 que interrompeu violentamente o avanço das liberdades democráticas em nosso país.



A Revolução Cubana recebeu centenas de presos/as políticos/as e demonstrou a grandiosa solidariedade desse povo enquanto em nosso país o que imperava era o assassinato, tortura e desaparecimento de qualquer um/a que se organizasse para derubar a ditadura. Gracias Cuba!



Mayombe Afro Cubano toca "el son tracidicinal de Cuba" e muita música para dançar. Miguel Matamoros, Compay Segundo, Carlos Puebla, além de Eliades Oshoa e Buena Vista Social Club são alguns dos nomes renomados celebrados por Mayombe Afro Cubano.



A capacidade do local é de 80 pessoas, por isso, garanta sua entrada e compre sua entrada online: http://bit.ly/2mbDyI9