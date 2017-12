De onde vem essa raça, de onde vem essa força, de onde vem essa fé?

Clóvis Campêlo



De onde vem essa raça,

de onde vem essa força,

de onde vem essa fé?



Que imagens vêem esses olhos,

que caminhos pisam esses pés,

que futuro constróem essa mãos?



Por onde anda o povo brasileiro?

De onde ele vem e pra onde ele vai?



Com que letras se escreve a sua luta,

de que se alimenta a sua coragem?

Da secular fé mariana ou dos restos da

lata do lixo?

Do passado calejado dos seu velhos ou

do olhar tranquilo das suas crianças?



Em quantas ideologias se baseia a sua

consciência?

Nas utopias revolucionárias dos tempos

modernos,

no conhecimento pragmático dos seus

ancestrais subjugados e dizimados

ou no imaginário lúdico empresarial do

homem contemporâneo?



Pouco importa! Entre dúvidas e

certezas, tristezas e alegrias, dia a dia,

o povo brasileiro escreve a sua história.



Salve o povo brasileiro!



Recife, 1999

