Temer denunciado : "Enquanto a carruagem ladra, os cães passam..."

Por : Pettersen Filho

Tamanha é a inversão de valores no Brasil, em que Autoridade Denunciante, e Bandido Denunciado, alternam papeis, de Bandido e Mocinho, à velha moda cowboy, como um Duelo na TV no OK Curral, Michel Temer, Presidente em Exercício, fingindo que não é com ele, ainda ontem, em viagem à Rússia, tentando demonstrar fluidez, ao aproximar-se da velha República Soviética, em pleno regime de Boicote Comercial patrocinado pelos EUA, onde tentou vender a Carne brasileira, acabou colhendo a represália Americana, ao vetar o ingresso da nossa carne in natura nos States, considerando ainda que, nem bem chegou ao País, acaba de ser denunciado pela Procuradoria Geral da República, por Corrupção Passiva, e outras coisitas mais, exatamente por fazer lobby para certo frigorifico

Íra Americana à parte, no cenário nacional, já se faz a conta, em números, de quantos Deputados são necessários, outra imoralidade sem precedentes, para que o Presidente da Câmara dos Deputados rejeite a Autorização para o tal processamento, numa tentativa tosca, mais uma vez, de novo, e novamente, de varrer a sujeira para debaixo do tapete da casa de cada brasileiro, que repugna o ato.

Ato que, se praticado, acarretará na mais indecente interferência do Poder Político no seio do próprio Poder Judiciário, e é muito provável que isso ocorra, já há no Planalto, e na Mídia Paga, quem sustente tal posição, alegando um suposto deslanchar da Economia, verdadeira areia nos olhos da Justiça, e em tudo que pode vir a ser ético no Brasil.

Assanhada, uma pretensa Esquerda, ainda ontem no Poder, comendo farinha no mesmo saco, já se prepara para vestir sua camisa estrelada, e fluir às ruas, como quem diz: "O Nosso Ladrão, é melhor do que o Ladrão de vocês", ensaiando o retorno mediante uma abominável campanha "Diretas Já ?"

É mesmo o caso, parodiando a frase que intitula a presente Crônica, do "O Rabo balançando o Cachorro" nessa inatingível Ordem e Progresso do Brasil!

ANTUÉRPIO PETTERSEN FILHO, MEMBRO DA IWA - INTERNATIONAL WRITERS AND ARTISTS ASSOCIATION É ADVOGADO MILITANTE E ASSESSOR JURÍDICO DA ABDIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO INDIVÍDUO E DA CIDADANIA, QUE ORA ESCREVE NA QUALIDADE DE EDITOR DO PERIÓDICO ELETRÔNICO " JORNAL GRITO CIDADÃO", SENDO A ATUAL CRÔNICA SUA MERA OPINIÃO PESSOAL, NÃO SIGNIFICANDO NECESSARIAMENTE A POSIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, NEM DO ADVOGADO.