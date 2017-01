Casa Fundação Luís Figo vai nascer em Algés

Lisboa, 26 de janeiro de 2017 - A "CASA FUNDAÇÃO LUÍS FIGO " vai nascer da requalificação e adaptação das antigas instalações da Escola Sofia de Carvalho, em Algés, Concelho de Oeiras.

Protocolo entre a Fundação Luís Figo, a Câmara Municipal de Oeiras e a EMDIIP marca arranque de projeto de cerca de 750 mil euros, que terá múltiplas valências

Fundação Luís Figo doa meio milhão de euros para dar uma resposta inovadora às necessidades das famílias, crianças e jovens em risco social

Foi hoje assinado no local o protocolo entre as três entidades que tornarão possível esta obra: a Fundação Luís Figo, a Equipa Móvel de Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce (EMDIIP) e a Câmara Municipal de Oeiras. Na cerimónia de assinatura do protocolo e de apresentação da Casa estiveram presentes, Paulo Vistas, Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, André Rica, Presidente da EMDIIP, bem como Luís Figo, enquanto Presidente da sua Fundação e mentor do projeto.

Trata-se de um sonho antigo da Fundação Luís Figo que, enquanto promotora do projeto, contribui com meio milhão de euros para a transformação do espaço da antiga Escola Sofia de Carvalho, cedido pela Câmara Municipal de Oeiras em regime de comodato à EMDIIP,doando também a autarquia 250 mil euros para a requalificação do espaço.

Será a EMDIIP - Equipa Móvel de Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce a IPSS responsável pelo planeamento das respostas sociais e pela gestão do funcionamento da Casa Fundação Luís Figo, sob direção conjunta das duas instituições.

A Casa Fundação Luís Figo terá múltiplas valências: um Lar de Infância e Juventude, com capacidade para acolher até 30 jovens entre os 12 e 18 anos; um Centro de Apoio Familiar e Acompanhamento Parental (CAFAP), dando apoio a mais de 100 famílias; um Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL), com capacidade para 40 crianças; e, por fim, um Centro de Investigação e Avaliação (CIA) que acompanhará cerca de 250 crianças.

Esta Casa pretende ser uma resposta inovadora a nível nacional às necessidades das famílias, crianças e jovens em risco social, biológico ou que manifestem doença mental, dificuldades no desenvolvimento ou condição de deficiência.

Para Luís Figo, "Este é um dia muito importante para a minha Fundação, pois representa o primeiro passo para a concretização de um sonho antigo: a materialização de um projeto que integra multivalências num mesmo espaço. A Casa Fundação Luís Figo, com o apoio da Câmara de Oeiras e a gestão experiente da EMDIIP, pretende estabelecer uma cooperação estreita com entidades e serviços da comunidade vocacionados para a prestação de apoios adequados às necessidades das famílias, das crianças e dos jovens, designadamente nas áreas da educação, saúde, da justiça, da segurança social, do emprego e da formação profissional. Para nós, esta Casa representa um grande desafio, pois vem ao encontro do principal objetivo da Fundação, sempre presente, de continuar a realizar um trabalho criterioso, consistente e credível, com base nas premissas de solidariedade, igualdade, e criação de oportunidades para as crianças e jovens que mais precisam", conclui Luís Figo.

Segundo Paulo Vistas, Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, "Este é um projeto que vai realmente acrescentar valor à coesão social de Oeiras, e que extravasa as fronteiras do Município, uma vez que terá seguramente um forte impacto nas crianças e jovens deste Concelho e dos Concelhos vizinhos. É uma honra para nós termos a confiança não apenas da Fundação Luís Figo, mas do próprio Luís, que é uma figura internacional e uma referência para muitos dos nossos jovens, e que acreditou no Município de Oeiras. A partir de hoje, e após a assinatura deste protocolo, estamos em condições de, em conjunto, transformarmos este espaço, adaptando-o às suas novas funções", reforçou.

Por seu lado, André Rica, Presidente da EMDIIP, referiu que "a EMDIIP encontrou eco de missão na Fundação Luís Figo, o que nos permitiu chegar mais longe no cumprimento do nosso objetivo: o bem estar das famílias e das suas crianças e jovens. O Presidente da Câmara de Oeiras soube acreditar em novas respostas para problemas antigos, enquanto a Fundação Luís Figo saltou do banco, vestiu a camisola e permitiu-nos concretizar este projeto."

Sobre a Fundação Luís Figo

A Fundação Luís Figo, entidade sem fins lucrativos, foi criada em Março de 2003. O seu trabalho assenta na implementação de iniciativas e projetos que visam contribuir para a melhoria das condições de vida e a criação de oportunidades de desenvolvimento das crianças e jovens desfavorecidos, em áreas tão diferentes como a Educação, Esperança, Saúde e Desporto. A Fundação estabelece parcerias com entidades privadas da sociedade civil e entidades governamentais para a concretização dos projetos a que se propõe ajudar. Paralelamente, organiza eventos com destaque mediático e internacional que têm como objetivo a angariação de fundos para projetos próprios e por si apadrinhados. Luís Figo é o fundador e rosto da Fundação com o seu nome.