Vice-presidente cubano visita importantes obras de construção no país

Havana, 24 dez (Prensa Latina) O primeiro vice-presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, percorreu obras associadas a transposição Leste-Oeste na oriental província de Holguín , uma dos investimentos mais importantes que se executam na nação caribenha.

A barragem Mayarí e seus túneis associados a transposição são uma das obras estratégicas da engenharia cubana, já que trata-se do barragem mais alto da nação quanto a localização, e o único construído com rosqueamento e tela impermeável de concreto.



Aloja 166 milhões de metros cúbicos de água, e está situado em uma das bacias mais férteis do país. Classificado como segundo em capacidade de barragem a nível nacional.



Díaz-Canel percorreu ontem diferentes instalações associadas ao projeto, entre elas, a central hidroelétrica localizada na margem direita da barragem, com uma capacidade de geração de 2,9 megawatts.



O vice-presidente interessou-se também pela construção de uma segunda hidroelétrica, que entrará em funcionamento no mês de abril de 2018.



Durante o percurso, o alto servidor público recebeu informação sobre outras obras associadas, como parte dos milionários investimentos que se executam nos setores açucareiro e da agricultura.



lmg/nvo/cc

in