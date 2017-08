Cantora pop Luiza Luh lança clipe "Vingativa"

Ela já se apresentou ao lado do cantor Naldo Benny, ImaginaSamba, e está produzindo um Feat com o DJ Tubarão.

A cantora Luiza Luh, 19 anos, lançou nesta sexta-feira (25) um clipe para música "Vingativa". A carioca nascida no bairro da Tijuca e criada em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, é a nova promessa do pop nacional. "Vingativa" é uma produção do DJ Batutinha, que também desenvolve trabalhos para Preta Gil, Pabllo Vittar e Valesca, entre outras cantoras famosas.

Com produção da Clã Filmes, Luh abusou da sensualidade, caras e bocas, para interpretar uma personagem poderosa e decida no vídeo clipe. "Pode esperar o que é seu/Tá bem guardado/Mulher vingativa como eu, cê tá ferrado" diz parte da letra que também está disponível em todas as plataformas digitais.

Luiza começou a carreira cantando no coral da igreja onde frequentava com sua mãe, estudou piano, flauta, e, instrumentos de percussão, além de aulas de canto erudito. Para custear o sonho e ajudar a família, ela cantava em casamentos, formaturas, e animava festas infantis.

Em seu aniversário de 15 anos, Luh gravou um CD com 15 músicas covers para dar de convite aos amigos, foi onde descobriu que precisava profissionalizar seu trabalho e gravar músicas autorais, então passou a escrever suas primeiras composições, entre elas, "Delirar" que foi o seu primeiro Single, gravado com o maestro e produtor, Julinho Teixeira, no final de 2015, e que foi parar nas rádios devido a um remix feito pelo DJ Detona.

Luiza Luh sempre soube que o caminho não seria fácil, por isso, investiu em aulas de Jazz, sapateado e Stiletto. A morena sonha alto e já tem uma música em Inglês pronta para lançar " Estou esperando o momento certo" confidencia.

Clipe "Vingativa": https://www.youtube.com/watch?v=hvVwAV1ZXxg&feature=youtu.be