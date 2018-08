Jovens Ecologistas Acampam em Penacova para debater os Incêndios em Portugal



A Ecolojovem – Os Verdes, juventude do Partido Ecologista – Os Verdes, irá realizar este ano o seu acampamento entre os dias 30 de Agosto de 2 de Setembro no Concelho de Penacova, Distrito de Coimbra.



Penacova foi escolhido por ter sido um dos concelhos afetados pelos incêndios de 2017 e com o propósito de alertar para a necessidade de prevenção dos fogos florestais, as alterações climáticas que originam e/ou promovem estes incêndios, bem como para exigir uma verdadeira política sustentável de florestas.



Para tal, irão acampar no Parque de Campismo Municipal de Penacova, durante quatro dias. Embora o Acampamento seja organizado pela juventude, este está aberto a todos os que queiram participar.



Desde atividades gastronómicas, de cultura, lazer, desporto, passando por debates e atividades ambientais, estes quatro dias organizados pela juventude ecologista são dias de convívio, de aprendizagem e de diversão.



PROGRAMA

Quinta-Feira

19h30 – Jantar com Produtos Regionais

21h00 – Jogos Tradicionais

Sexta-Feira

9h00 – Caminhada pela Rota dos Moinhos do Buçaco

12h30 – Piquenique

15h00 – Museu dos Moinhos

18h00 – WorkShop Eco-Feminismo

20h30 – Jantar e Conversa Ecologista sobre Alternativas Alimentares

Sábado

9h30 – Praia Fluvial do Vimieiro

12h30 – Piquenique Junto da Praia

15h00 – Workshop Sobre Espécies Invasoras

19h00 – Jantar no Parque de Campismo

21h00 – Workshop de Yoga

Domingo

9h00 – Feira da Espinheira

12h00 – Almoço de Balanço do Acampamento

Para mais assuntos, os senhores jornalistas poderão contactar o 919494784 (Beatriz Goulart – membro da direção nacional da Ecolojovem – Os Verdes).

24 de Agosto de 2018

A Direção Nacional da Ecolojovem – Os Verdes



--

Partido Ecologista "Os Verdes"