Karol Ka comenta semelhança do seu nome artístico com o de Karol Conka

A cantora já participou do The Voice e emplacou música em trilha de novela

Não é de hoje que Karol Ka é conhecida do público. Afinal a cantora já participou de vários reality shows, como "The Voice" e "Lucky Ladies" e do filme "High School Musical, o Desafio". E ainda teve a música "Selfie Colado" como trilha da novela "A Regra do Jogo'' e da série Justiça. Mas, ultimamente, a artista vem sendo confundida, devido ao nome artístico, com Karol Conka.

Karol não acha inconveniente ter o nome parecido com outra cantora, mas revela que muitos fãs confundem. Apesar disso, ela não tomará nenhuma medida.

"O nome Carol é um nome muito popular. Eu nunca fui a única. Nem na escola, nem na faculdade, nem na aula de dança. Já estou acostumada ( risos). Nas redes sociais me confundem muito com Conka, mas ainda bem que em shows não. Mas isso vai acabar. Eu estou chegando e aí vai ficar claro para o público quem é quem. Ninguém troca Xande de Pilares com o Xanddy do Harmonia ou com Xandy Aviões. Não é? Então será assim", afirma a morena, que já foi backing vocal de Sidney Magal e Latino.

Foi em 2013, quando era agenciada por Valesca Popozuda, que Karol mudou o nome artístico ( Ela se participou do The Voice como Karol Cândido). A decisão foi uma estratégia comercial.

"Meu apelido sempre foi Kaka. E o Candido não era muito comercial. Então eu resolvi colocar Karol Ka", disse a cantora que conta que se assustou quando sua xará entrou no cenário musical:

"Eu não a conhecia. Mas ela tinha já uma história. Fui pesquisar seu trabalho e amei. Acho ela incrível. Uma mulher de atitude e inteligência. Admiro muito sua trajetória e sucesso. Então está tudo certo. O respeito e amor tem que está à frente de tudo".

Karol não se considera funkeira

Apesar de já ter participado de um reality show de preparação para funkeiras e lançar músicas com pegada no funk, Karol se considera cantora de outro ritmo.

"Sou uma cantora pop. Popular que canta de tudo. O Funk Melody é minha área de conforto por que posso dançar e me soltar. Fazer o que eu gosto", finaliza.

Foto Divulgação

Thiago Freitas Assessor e Jornalista