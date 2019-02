Bruno Nogueira leva o stand up comedy pela primeira vez ao palco do Teatro Nacional D. Maria II e esgota em menos de 24 horas

DEPOIS DO MEDO apresenta-se em Lisboa, em Outubro, entre os dias 9 e 13 de Outubro numa das mais prestigiadas salas de teatro da capital.

Está é a primeira vez que o Teatro Nacional D. Maria II programa um espectáculo de stand up comedy. As cinco apresentações esgotaram em menos de 24 horas.



O espectáculo que marca o regresso de Bruno Nogueira a este formato, após um interregno de 10 anos, tem esgotado salas de Norte a Sul - e Açores - desde a estreia a 29 de Novembro, em Faro. Desde então, e até ao dia de hoje, já passou por 15 localidades, num total de 17 apresentações completamente lotadas, e apresenta-se hoje em Évora, amanhã em Almeirim e no Sábado em Matosinhos, as três apresentações estão também elas esgotadas.



Antes de chegar a Lisboa, em Outubro, o espectáculo tem já confirmada passagem por Lagos, Santarém, Barreiro, Santa Maria da Feira, Vila Real, Figueira da Foz, Porto, Braga, Viseu e Régua, sendo que a agenda está em constante actualização e mais datas serão anunciadas.

Descarregue AQUI as imagens e informações do espectáculo. E acompanhe todas as actualizações de datas no nosso site:https://www.fproducao.pt/espectaculos/depois-do-medo-bruno-nogueira_104

