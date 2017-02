As melhores máscaras de carnaval vão estar no Central Park

Lisboa, 21 de fevereiro de 2017 - O Central Park, Centro Comercial sob gestão da PRAGMA Management, em parceria com a Junta de Freguesia, celebra no dia 25 de fevereiro, entre as 16h00 e as 18h00, o carnaval de uma forma muito especial, com um concurso de máscaras dedicado aos mais novos.

A competição vai ser divida em duas provas, uma para crianças com idades entre os 0 e os 5 anos e outra para crianças entre os 6 e os 10. Os três primeiros classificados de ambas as provas recebem um prémio pelo melhor disfarce de carnaval.

O Central Park associa-se a esta iniciativa, pelo seu interesse e ligação com toda a região, em especial com as crianças que todos os dias visitam o Centro.

