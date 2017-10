Na Pinacoteca nesta sexta-feira: o perfil de Aracy Amaral e Justo Werlang como dirigentes culturais



O perfil dos gestores culturais Aracy Amaral por Paulo Portella e Justo Werlang por ele mesmo. Mediação de Ricardo Ohtake.



Mais um evento da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência da USP





No nono encontro do ciclo, Paulo Portella Filho apresentará o perfil de gestora cultural de Aracy Amaral que foi diretora da Pinacoteca do Estado de São Paulo e do MAC-USP. Justo Werlang falará de sua participação e experiência a frente da Fundação Iberê Camargo e da Bienal do Mercosul.



A atividade terá moderação de Ricardo Ohtake, gestor do Instituto Tomie Ohtake e titular da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência em 2017.



Expositores

Aracy Amaral (representada)

Paulo Portella Filho

Justo Werlang

Moderador

Ricardo Ohtake



Quando

Sexta-feira, dia 20/10/2017 das 14:30 - 17:30



Onde

Pinacoteca do Estado de São Paulo, Praça da Luz, 2, Santa Ifigênia, São Paulo



Inscrições

Evento público e gratuito | Com inscrição prévia

Programação e Transmissão

Acesse a programação completa aqui

Evento com transmissão em: http://www.iea.usp.br/aovivo

Organização

Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência (IEA)

Instituto Itaú Cultural



Apoio

Pinacoteca do Estado de São Paulo