CEARTE forma colaboradores da Cultura do Norte

A formação será dirigida aos colaboradores dos mais de 60 espaços tutelados pela DRCN, como o Paço dos Duques de Bragança, a Sé de Braga, o Mosteiro de São João de Tarouca, o Castelo de Santa Maria da Feira, ou o Museu de Lamego, podendo ser alargada aos colaboradores dos espaços patrimoniais municipais.

Coimbra, 18 de abril de 2019 - O Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (CEARTE) e a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) oficializam, na próxima quarta-feira, dia 24 de abril, pelas 11h30, na sede da DRCN (Praceta da Carreira, Vila Real), o protocolo de colaboração que prevê um conjunto de ações de formação que serão ministradas pelo CEARTE aos trabalhadores dos museus, monumentos e sítios tutelados por aquele organismo cultural.

O protocolo será assinado pelo Diretor Regional de Cultura do Norte, António Ponte, e pela Vogal do Conselho de Administração do CEARTE, Glória Santos.

Além de aperfeiçoar e atualizar as competências dos colaboradores da DRCN, este protocolo pretende capacitar os colaboradores a darem uma resposta adequada aos elevados fluxos de turismo que a região Norte continua a registar e às solicitações cada vez mais exigentes dos clientes destes equipamentos culturais.

O Plano de Formação será elaborado à medida das necessidades formativas dos colaboradores e apresenta um extenso leque de áreas: Assuntos Europeus e Cooperação, Assuntos Jurídicos, Auditorias e Fiscalização de Controlo, Biblioteconomia, Arquivo e Documentação (BAD), Comunicação, Liderança e Desenvolvimento Pessoal, Contabilidade e Finanças, Contratação Pública, Gestão de Pessoas, Governação e Gestão Pública,

Línguas estrangeiras (Francês, Inglês e Espanhol), Tecnologias de Informação, Formação de Dirigentes, Encadernação, Jardinagem, Design, Técnicas de Vendas, Conservação e Valorização dos bens culturais, entre outras.

A DRCN será responsável pelo acompanhamento, organização e levantamento das necessidades da formação, enquanto o CEARTE estará encarregue da divulgação dos cursos, da gestão das equipas de formandos e da logística das salas de formação.

Para além disso, o CEARTE assume os custos de todo o processo, e efetua a contratação de formadores especializados e certificados. Garante ainda toda a organização e acompanhamento técnico pedagógico subjacente.

Sedeado em Coimbra, o CEARTE possui um âmbito nacional, sendo o único centro de formação oficial com competência para as áreas do Artesanato e do Património. Recorde-se que esta é já a terceira entidade pública com a qual o CEARTE estabelece um acordo de formação, tendo já uma relevante e muito proveitosa colaboração com a Direção Geral do Património Cultural e a Direção Regional de Cultura do Centro.

