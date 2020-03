63 personalidades portuguesas escrevem ao Secretário-geral da ONU

"Vivemos num mundo em turbulência, e a questão do Sahara Ocidental parece ser só mais uma, entre muitas. No entanto, o povo saharauí mantém a exigência de decidir o seu futuro, e o Direito Internacional é inequívoco", afirmam as e os subscritores. "O custo humano - bem como político, económico, social, cultural e ambiental - destas mais de quatro décadas de impasse é indescritível".

Ao reconhecer "a contribuição fundamental" de António Guterres "para a solução do caso de Timor Leste" e o "papel das Nações Unidas nesse processo" as e os subscritores esperam que com a esta experifência a ONU possa voltar a fazer a diferença, "ao empenhar-se decididamente na negociação que leve as partes a acordar na realização de um referendo livre e justo à população saharauí, de acordo com o recenseamento já realizado".

Neste sentido, as "cidadãs e cidadãos portugueses e do mundo", reiteram ao Secretário-geral que ele "pode contar com todo o apoio e capacidade de mobilização de quem acredita que é nos momentos difíceis que o esforço, a criatividade e a perseverança nos princípios nos distinguem."

Esta é uma iniciativa da Associação de Amizade Portugal-Sahara Ocidental.

17 de Março de 2020

http://www.cidac.pt/aapso/ONU/CartaAberta_SGONU-Mar2020-pt.pdf

Foto: By U.S. Mission Photo by Eric Bridiers - https://www.flickr.com/photos/us-mission/7704332996/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31838918