Programa Quintas Resistentes está de volta com entrevista sobre o 8 de março

O Quintas Resistentes volta a ser exibido no mês de lutas das mulheres. O programa vai ao ar, ao vivo, hoje, dia 16 de março, a partir das 18h, e depois estará disponível na internet. Nesta edição especial, a entrevistada é a historiadora Virgínia Fontes, professora da Fiocruz. O programa será dividido em três blocos.

No primeiro, as entrevistadoras farão perguntas sobre mulheres revolucionárias no início do século 20. No segundo, será abordada a participação da mulher no enfrentamento à ditadura no Brasil (1964-1984). No terceiro e último, serão apontados os desafios do movimento feminista hoje.

Para assistir, basta clicar em nucleopiratininga.org.br/aovivo.