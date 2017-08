O Fórum Permanente: encontro Sobre Academia com Professor Antoni Muntadas



Dando sequência à série de encontros organizados em parceria entre o Fórum Permanente e o Instituto de Estudos Avançados da USP (IEA - USP), será realizado, no dia 18 de agosto a partir das 14h, um encontro com o renomado artista e professor espanhol, Antoni Muntadas. O artista apresentará o seu mais recente projeto, intitulado About Academia (Sobre Academia), que propõe uma reflexão sobre como a relação entre Universidade e Academia tem sido mantido ao longo dos anos e como o sistema americano de ensino superior, com a dualidade público/privado e suas diferentes formas culturais, econômicas, sociais e políticas, influenciaram a educação e, por sua vez, suas diversas formas de pedagogia.

A primeira edição do "Sobre Academia" foi desenvolvida e produzida entre março de 2009 e outubro de 2010 em Cambridge, EUA, na Universidade Harvard e no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), onde Muntadas lecionou no Programa de Artes Visuais da Escola de Arquitetura de 1990 a 2014. A exposição foi apresentada pela primeira vez no Centro de Artes Visuais Carpenter de Harvard, em março de 2011. Depois foi exibida em Vancouver, Canadá, e em Amsterdam, Holanda. De setembro a novembro deste ano, será a vez de Sevilha, Espanha, recebê-la.

O artista esclarece que o projeto possui correspondências diretas com o trabalho "Entre Molduras: o Fórum", desenvolvido entre 1983 e 1993, no qual propôs a observação e análise do sistema das artes através de entrevistas com mais de 150 "players" de diferentes segmentos do setor (museus, galerias, colecionadores, ensino, crítica e meios de de comunicação, entre outros).

Para a ocasião serão convidados profissionais e especialistas qualificados para debaterem com Muntadas o seu projeto About Academia e sobre suas experiências como artista e professor.

Sobre Academia – 18 de agosto - 14hSala de Eventos do IEA, rua da Praça do Relógio, 109, bloco k, 5º andar, Cidade Universitária, São Paulo

Evento gratuito, aberto ao público e com inscrição prévia

Para assistir ao vivo pela internet não é preciso se inscrever



