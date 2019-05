Arranca hoje o terceiro e último laboratório do ciclo O quê é o Arquivo?

ARRANCA HOJE O TERCEIRO E ÚLTIMO LABORATÓRIO DO CICLO O QUE É O ARQUIVO?

O terceiro laboratório do ciclo O que é o Arquivo? propõe uma reflexão sobre o encontro entre a cidade e o arquivo e tem lugar de 15 a 17 de Maio, na Biblioteca de Marvila,em Lisboa, sob o mote do Espaço Expectante | Cidade /Arquivo

No decorrer do laboratório investigadores e artistas debruçam-se sobre o tema, em três mesas de trabalho, organizadas sob três linhas de investigação: "Território"(desenho e planeamento), "Extratos" (tempo)e "Terreno" (ocupação).Nas mesas de trabalho participam: Alexandra do Carmo, Ana Alcântara, Carla Filipe, Catarina Alves Costa, Eduardo Ascenção, Fernanda Fragateiro, Joana Braga, José A. Bragança de Miranda, Luís Santiago Batista, Maria Filomena Molder, Paulo Catrica e Susana Ventura.

As sessões de trabalho decorrem nos dias 15 (às 15h00) e 16 (às 10h00 e às 15h00).

No dia 17, o laboratório termina com uma sessão de cinema ao ar livre, pelas 21h30, nas imediações da biblioteca, onde são exibidos: A Primeira Árvoreno Parquede Chelas (reportagem da RTP, de 24 Janeiro de 1974); Brasília: contradições de uma cidade nova, de Joaquim Pedro de Andrade; Pé na Terra, de João Vladimiro e Fire Child, de Gordon Matta - Clark.

Todas as atividades são de entrada livre e abertas ao público.