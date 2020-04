Smile Entretenimento promove live sobre produtividade durante quarentena

A coach e palestrante, especialista no desenvolvimento de pessoas, líderes e equipes produtivas, Eleine Passos, participa, nesta sexta-feira (17), às 19h, de uma live promovida pela Smile Entretenimento para discutir a produtividade durante quarentena.

O encontro terá como pauta a importância dos hábitos, cuidados com a rotina, como ser mais produtivo no home office e inteligência emocional durante a pandemia. O registro ficará disponível no perfil do Instagram (@smileentretenimento).

O encontro faz parte das ações da produtora de eventos para levar informação, conteúdo e entretenimento por meio das plataformas digitais durante o período de isolamento social e demais restrições impostas pelas autoridades de saúde. A programação segue durante as sextas-feiras do mês de abril com convidados especiais.