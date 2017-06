Escola Portuguesa de Arte Equestre inaugura novos espaços

A Escola Portuguesa de Arte Equestre (EPAE) inaugura as novas instalações do Páteo da Nora, na Calçada da Ajuda, em Belém, no próximo dia 23 de junho, sexta-feira, às 18.00, seguida de uma Gala evocativa da estreia deste novo espaço.

A recuperação dos edifícios de apoio à Escola Portuguesa de Arte Equestre no Páteo da Nora, surge na sequência da decisão do Governo, em setembro de 2012, de atribuir a gestão da EPAE à Parques de Sintra - Monte da Lua S.A. (PSML). Este diploma conferiu ainda à PSML o direito à utilização do Picadeiro Henrique Calado, sito na Calçada da Ajuda, e do edifício das cavalariças localizado no denominado Páteo da Nora, também na Calçada da Ajuda, pertencentes ao complexo edificado do Regimento de Lanceiros n.º 2 do Exército. Posteriormente, outros dois edifícios de serviço situados no Páteo da Nora também passaram para a gestão da PSML.

As condições das instalações e o estado de degradação deste edificado conduziram à execução de um vultuoso projeto de reabilitação e adaptação destas construções do Páteo da Nora para apoio ao funcionamento da EPAE e à realização de espetáculos no Picadeiro Henrique Calado.

A cerimónia de inauguração será presidida pelo Sr. Ministro da Cultura.

Mais informações sobre a EPAE: