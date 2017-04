TCSB: Contos para a infância no Sábado de Páscoa

Em Abril, as "Flores de Livro" chegam mais cedo aos Sábados para a Infância no TCSB. A sessão de leitura de contos, que habitualmente acontece no último Sábado do mês, tem lugar no Sábado de Páscoa, à hora habitual. Ainda durante a semana, as crianças que frequentam o Workshop de Teatro nas férias apresentam ao público o resultado do seu "trabalho".



Cláudia Sousa, a animadora sócio-educativa que há mais de quatro anos dinamiza no Teatro da Cerca de São Bernardo a iniciativa "Flores de Livro - leitura de contos para a infância", regressa no próximo Sábado, dia 15 de Abril, para uma nova sessão. Da sua inconfundível mala de viagem voltarão a sair livros e histórias escritas a pensar nos mais pequenos, no ambiente calmo e intimista do Bar/Livraria do Teatro.

Para além de estimular a criatividade e a imaginação dos seus pequenos ouvintes, a iniciativa tem como objectivo criar o gosto pela leitura e a familiaridade com o livro enquanto objecto. No final da sessão, os participantes são convidados a manusear os livros que foram lidos e a fazer os seus próprios desenhos, inspirados pelas histórias que acabaram de ouvir. Podem ainda requisitar gratuitamente alguns dos livros trazidos pela animadora e levá-los para casa até à sessão seguinte.

As entradas custam 5 Euros (adulto+criança) ou 3 Euros (bilhete individual) e podem ser reservados pelos contactos habituais do TCSB: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.



Workshop de Teatro nas Férias da Páscoa

Também a pensar nos mais novos, A Escola da Noite organizou o terceiro Workshop de Teatro nas Férias, com Ricardo Kalash. A decorrer desde a passada segunda-feira, a formação termina amanhã, quinta-feira, com uma breve apresentação ao público, marcada para as 12h30. As crianças, com idades entre os 6 e os 12 anos, mostram a todos os interessados o resultado a que chegaram ao fim de quatro manhãs a brincar ao teatro, no sub-palco do TCSB. A entrada para esta apresentação é gratuita.

Coimbra, TCSB