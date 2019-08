Luana Monalisa se emociona ao receber homenagem do pai durante Programa Raul Gil

A emoção tomou conta durante o Programa Raul Gil, exibido no SBT na tarde deste último sábado (10), quando durante a atração os jurados do Shadow, um dos quadros de maiores audiência do programa, receberam uma linda homenagem de seus familiares, através de depoimentos emocionantes exibidos no telão em homenagem ao dia dos pais.



O "Shadow Brasil" é uma competição musical disputada por jovens e adultos, onde os concorrentes se apresentam no palco do programa cantando grandes clássicos e sucessos do momento.



Entre as juradas do quadro que recebeu uma linda declaração do pai Jackson, podemos destacar a cantora Luana Monalisa, grande destaque do carnaval de Salvador, com seu trio conhecido como "Nave Elétrica", a qual não aguentou a emoção e chorou muito durante a atração.



"Meu coração acelerou forte! Eu não esperava por essa surpresa! O amor e a união da minha família e a proteção dos meus pais são mais importantes que tudo para mim", declarou a cantora.



A baiana tem demonstrado durante suas participações no programa um lado muito humano; ela já afirmou em comentários realizados no programa que muitas vezes a emoção ultrapassa a razão.



Luana não esconde de ninguém o amor pela família e que o seu pai Jackson, é a sua maior inspiração de vida.

https://www.instagram.com/p/B1BnMGHBLuu/



Crédito das Fotos: Ton Oliveira / Renato Cipriano - Divulgação