Arte Audiovisual Angolana

A APROCIMA, fundada a 16 de Agosto de 2014, tem como fim social o desenvolvimento e a promoção da arte audiovisual angolana, bem como a defesa dos direitos e interesses dos seus associados. De acordo com os seus Estatutos, a APROCIMA deve promover a formação profissional dos seus associados e da sociedade em geral voltada ao cinema e audiovisual.

A APROCIMA tem várias parcerias de trabalho, com as seguintes intuições:

- Instituto Angolano de Cinema e Audiovisual (IACA)

- Cinemateca Nacional de Angola (CNA)

- União dos Escritores Angolanos (UEA)

- Centro Cultural Brasil-Angola (CCBA)

As actividades permanentes são:

- Projecto "Cinema@Debate" consiste na exibição e discussão de filmes nacionais e estrangeiros (duas vezes por mês), em formato de Cine Clube. Cinema@Debate inclui exibição de filme seguida de debate com membros da equipa técnica e actores. As entradas são livres. O projecto Cinema@Debate existe há dois anos, sendo co-organizado pela APROCIMA e a Cinemateca Nacional, com apoios do Instituto Angolano de Cinema e Audiovisual (IACA) e da União dos Escritores Angolanos (UEA).

- Projecto "Kamba do Cinema" - consiste na passagem de testemunho, através do diálogo aberto entre o "kamba" convidado e os participantes. co-organizado pela APROCIMA e o Centro Cultural Brasil-Angola (CCBA). Consiste na passagem de testemunho entre profissionais da primeira e da segunda geração com os jovens realizadores, produtores, câmaras, actores, editores, etc, das gerações posteriores (terceira e quarta edição)

No dia 1 de Novembro de 2017, abrimos o "Kamba do Cinema" com o realizador Tomas Ferreira "Walter", profissional da TPA, discípulo de Abel Couto, também profissional da TPA, é o "Kamba" convidado, hoje, 7 de Dezembro de 2017, que teve início às 17 horas, no CCBA, no bairro dos Coqueiros.