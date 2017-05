Augusto Lopes, escritor português, e colaborador do nosso jornal, esteve em sessão de autógrafos no Salon International du Livre de Genève.

Depois de ter sido recentemente condecorado Comendador, pela ABD, no Brasil, Augusto Lopes foi convidado para o Salon International du Livre de Genève.

O Salon International du Livre de Genève, teve lugar na Palexpo, em Genebra, Suiça, entre os dias 26 e 30 de abril.

Neste evento internacional estiveram presentes mais de 1000 autores, vindos de vários países, por onde passaram cerca de 90 000 pessoas, durante os cinco dias que decorreu o evento. Augusto Lopes esteve assim a apresentar as suas obras, editadas em português e em francês e teve ainda presente em cinco sessões de autógrafos, divulgando, desta forma, a literature lusófona na Suiça.

Augusto Lopes é escritor, há quase 20 anos, e tem livros editados no Brasil e em Portugal, tendo ganho inúmeros prémios internacionais. É ainda jornalista e Presidente da ALALS- Académie de Lettres et Arts Luso-Suisse, que tem feito um trabalho grandioso pela divulgação dos escritores lusófonos, na Suiça, e a convite desta academia estiveram também presentes neste salão do livro outros escritores, vindos de Portugal, Brasil e Angola.

Augusto Lopes respondeu ao nosso jornal que " o atual ano de 2017 tinha sido muito proveitoso a nível literário, mas compensatório, pois só com grande empenho e trabalho se consegue atingir o reconhecimento e sucesso de suas obras" pois depois de ter sido condecorado Embaixador das Artes, pela Divine Academie Française des Arts Lettres et Culture, de Paris, e mais recentemente Comendador, pela ABD, no Brasil, foi assim convidado a participar, pela segunda vez, neste salão do livro, que tem enorme importância a nível mundial, sempre com a presença de grandes escritores escritores internacionais, como foi o caso da presença do escritor brasileiro Paulo Coelho, no ano transacto.