Tanques enferrujados enviados a Washington

Na véspera das comemorações do Dia da Independência dos EUA, o equipamento militar prometido por Donald Trump foi entregue a Washington. É digno de nota que os tanques prometidos não eram novos de todo.

Nos primeiros carros blindados Bradley entregues na capital dos EUA, viu-se neles ferrugem debaixo da pintura, mas naqueles lugares onde a tinta estava descascando, podia-se ver as palavras "força militar americana".

Todas as aberturas dos veículos blindados foram seladas com fita adesiva, e os canos principais e as metralhadoras foram removidos. Como relatado anteriormente pela mídia americana, o equipamento será colocado na Avenida Nacional. O presidente dos EUA, Donald Trump, fará um discurso das etapas do memorial ao 16º presidente dos EUA, Abraham Lincoln.

Da versão russa da Pravda

