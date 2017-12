Ex-dançarina do Aviões do Forró, Rayssa Melo coloca bumbum no seguro: "Tenho que proteger meu patrimônio"

Ex-dançarina do Aviões do Forró, Rayssa Melo resolveu preservar a parte mais importante do corpo e do trabalho dela: o bumbum". A gata fez um seguro no valor de 1 milhão de reais.

"Tenho que proteger meu patrimônio. Afinal são 110 cm de derrière", contou a musa das pegadinhas do programa João Kléber, aos risos.

O contrato cobre qualquer tipo de acidente que envolva ou maltrate a bunda.

Rayssa admite que colocou 400 ml de silicone em cada lado do bumbum.

