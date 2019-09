Para pensar e, repensar... II

Não defraudando a expectativa dos nossos leitores quanto à sequência do artigo de hoje, no labirinto da "concepção" que escolhemos intitular por "Para Pensar e Repensar", resolver dar atenção, a S.Exa. o presidente da República. Ele, de nome Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, homem com currículo de mão cheia, que destacamos na sua parte mais visível como, para além de professor catedrático, constitucionalista reconhecido, jornalista e comentador político da TV, de carreira política e associativa invejável e, desde 9 de Março de 2016, Presidente da República Portuguesa, garante institucional do bem-estar dos portugueses incluindo os ilhéus dos Açores e da Madeira, já que assim o Estado e a Constituição o fazem entender. Função em que continuará pelo menos até 2021, ano de eleições para Presidente da República. Da sua intenção a uma nova candidatura só um "nim".

Perguntem-nos: - "a que cargas de água", vem o Professor Marcelo, chamado para aqui nesta altura? Respondemos-vos: - Nem que fosse só, e apenas, o desejo demonstrado por António Costa numa" hipotética" revisão constitucional, cuja qual, Marcelo Rebelo de Sousa, na dupla qualidade de presidente da República e Comandante supremo das Forças Armadas aqui nos Açores, já disse não haver necessidade e, agora com o seu silêncio em relação à Greve dos Camionistas. Ele que, até já se fez passar por "ajudante" da profissão numa acção de "charme" político de que tanto gosta e terminam geralmente por uma série de "selfies" para memória futura.

Razão ainda haverá, para curto interregno em relação ao assunto de fundo para esses nossos artigos, porquanto, a actividade política em relação às eleições que se avizinham ainda se encontram em "fogo brando" quer por lá quer por cá. Por lá no "rectângulo" trabalham os principais autores numa de novela "camionista" que ao contrário de muitas outras que ao decorrer dos tempos não tiveram o "mediatismo", da presente (até por que decorre para exemplo, a greve dos Registos e Notariado que quase não se ouve nem se lê). Porquê?

Por cá, assiste-se ainda a uma caminhada que podemos considerar de "treino" protagonizada pelo PS e pelo PSD. O primeiro, num balanço de promessas não cumpridas e que voltam ao programa das festas. O segundo, num forcing de mostrarem que ainda estão "vivinhos da silva" depois do terramoto que ia pondo o edifício ao chão, independentemente das constatações de diversos responsáveis das suas Comissões de Ilha e de Concelho. Do CDS/PP, podemos questionar o seu futuro, pois para o seu líder regional a vida não está fácil com a constatação, da parte de largo sector do partido. Das restantes forças ainda muito pouco ou nada se sabe das suas propostas e estratégias.

Convidamos os leitores a "Pensarem e Repensarem" Na situação política e social do país e das muitas afirmações que temos vindo a ouvir por parte de S.Exa. o presidente da República: - "Somos os melhores do mundo" Em Paris, diz perante centenas de emigrantes portugueses e luso-descendentes, "A França é excepcional, mas nós somos muito melhores, mas muito melhores", e afirma: - "grande país só há um: Portugal".

Não sabemos ... não tem conta (mas são muitas), as vezes que Marcelo Rebelo de Sousa "declama" do alto da sua cátedra presidencial ... dentro e fora fronteiras: "nós portugueses somos os melhores do mundo". Dele são expressões como estas: Numa recepção à selecção portuguesa de futebol diz aos seus componentes: "nós temos o melhor do mundo (referindo-se a CR) mas, vocês são todos os melhores do mundo" (Porra... que não houvesse alguma discordância entre o grupo). Esqueceu-se de referir que também entre eles, estava um dos melhores na fuga ao fisco e, quiçá, outros também. Sobre as Forças Armadas de que é Comandante Supremo afirma: "somos os melhores militares do mundo". Fomos sempre os melhores, e somos cada vez mais "os melhores do mundo, em terra, no ar e no mar" Marcelo afirma, como professor que é, tem a certeza de que "os professores de Portugal são os melhores do mundo. Para S.Exa. "Portugal é a melhor pátria do mundo. Somos os melhores" para além dos exemplos já citados que os portugueses também são os melhores do mundo, também na ciência, na literatura, no trabalho e nas empresas. Falta-lhe dizer só que, Portugal é um dos países onde a corrupção grassa como "sarna raivosa" atingindo políticos, banqueiros e administradores de grandes empresas públicas, a saúde anda pela hora da morte, até medicamentos faltam para acudir aos doentes. As forças armadas são as melhores do mundo no quadro excessivo de oficiais-generais. Até nelas bem como nas forças de segurança o descontentamento alastra com promessa de greves. Que a emigração se dá cada vez mais nos jovens que acabados os seus cursos não têm colocação. Que a economia, seja ela solidaria ou não, cada vez menos, responde a um melhor nível de vida do cidadão comum deste país, chamado Portugal.

Será quer tudo isso, não nos deve levar "a Pensar e Repensar" em relação ao caminho que temos de percorrer até 6 de Outubro?

"Entre as pequenas coisas que não fazemos e as grandes que não podemos fazer, o perigo está em não tentarmos nenhuma".

(Confúcio)

2019-08-14

José F. N. Ventura

O autor rejeita por opção o acordo ortográfico