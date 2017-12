Kell Cavalcante realiza Bazar Beneficente em prol da AACD

A apresentadora e empresária Kell Cavalcante, nascida em Maceió, despontou para o mundo como uma das finalistas do concurso Miss Brasil das Américas.



É uma das influenciadoras mais antenadas do momento e considerada uma fitness motivation, a belíssima Kell Cavalcante chegou para revolucionar o universo digital trazendo um mix informações e conteúdos exclusivos para seu canal.



O mais importante e diferencial é que todo o conteúdo é assinado pelos seus colaboradores, médicos, nutricionistas, cabeleireiros, decoradores, estilistas e diversos profissionais renomados.



A ideia foi criar um canal onde o público possa encontrar diversas informações e conhecer os lançamentos super recentes seja no segmento moda - beleza - saúde - fitness - turismo e muito mais.



A beldade anualmente realiza um Bazar beneficente com os looks que fotografa, onde o valor arrecadado é integralmente em prol da AACD (Associação de Apoio a Crianças com Câncer). A próxima edição serão dias 08 e 09 de dezembro na Rua Estados Unidos, 1078 A nos Jardins em São Paulo, com a entrada de 1 kilo de alimento não perecível e todos estão convidados.

Renato Cipriano