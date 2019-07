Imersão em ghostwriting: teoria e prática

Presencial

Objetivos

Capacitar profissionais de texto para o trabalho do ghostwriter, abordando como o ofício se diferencia do jornalismo e da produção de literatura autoral. Estudar casos de sucesso e aprender a administrar etapas da construção do livro e da negociação com autores e editoras. Identificar e reproduzir vozes de texto, conduzir uma sequência de entrevistas e organizar processos criativos. Criação de propostas e avaliação de contrato. Explorar as possibilidades para escrever tanto para pessoas quanto instituições, grupos e projetos. Ao final do curso, cumprindo as tarefas, os alunos terão um pequeno portfólio para adicionar à carreira ou iniciá-la.



Datas

6 a 9 de agosto de 2019, das 18h30 às 21h30