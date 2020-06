Concerto Bem-vinda sejas Amália

Espetáculo de celebração dos 100 anos de vida de Amália Rodrigues, com a participação de:

Ana Moura, Jorge Fernando, Ricardo Ribeiro, Katia Guerreiro, José Gonçalez, Marco Rodrigues, Fábia Rebordão, Sara Correia

Direção Musical de Jorge Fernando

23 de julho

Brejão, Odemira

Aberturas de portas: 20h

Início do espetáculo: 22h

Bilhetes à venda na Blueticket e locais habituais

No dia em que Amália celebraria 100 anos de vida, 23 de julho, a Fundação Amália apresenta um concerto de comemoração do Centenário de Amália Rodrigues, no Brejão, em Odemira.

O concerto "Bem-vinda sejas Amália" apresenta um cartaz de luxo. Ana Moura, Jorge Fernando, Ricardo Ribeiro, Katia Guerreiro, José Gonçalez, Marco Rodrigues, Fábia Rebordão e Sara Correia. A Direção Musical é de Jorge Fernando e a componente artística é coordenada por José Gonçalez.

Este evento tão especial vai realizar-se junto ao mar, no lugar que escolheu como "refúgio" entre digressões pelo mundo inteiro: a Herdade Amália, no Brejão.

O título "Bem-vinda sejas Amália" é uma alusão à forma carinhosa como foi recebida pelos militares portugueses em Moçambique, em 1969, quando foi cantar para os feridos de guerra. A frase então escrita num cartaz, registada pela RTP para a posteridade, foi sendo replicada noutras alturas e noutros contextos, nas suas inúmeras digressões pelo País e pelo estrangeiro. Em ano de centenário, "Bem-vinda sejas Amália" é também o título de uma exposição itinerante que está a percorrer o País. Com a evocação desta mensagem escrita num cartaz tão simples e genuíno, quanto criativo, pretende-se também homenagear todos os fans anónimos que publicamente manifestavam o seu apreço a uma das mais importantes figuras da Cultura portuguesa.

O concerto "Bem-vinda sejas Amália" é um espetáculo de Homenagem a uma das mais queridas intérpretes do século XX, realizado com a dignidade que Amália merece, por tudo o que fez pelo Fado, pela língua e Cultura portuguesas e pela honra com que sempre representou Portugal.

É um espetáculo particularmente simbólico que celebra uma mulher singular, tantas vezes aclamada como "a voz de Portugal", realizado pela Fundação Amália Rodrigues, instituição a quem cabe continuar a missão que Amália determinou em testamento: ajudar pessoas desfavorecidas.

Os bilhetes já estão à venda na Blueticket e locais habituais, e os preços variam entre os 25€ (Plateia A) e os 35€ (Plateia VIP).