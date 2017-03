ChocoArte no Dolce Vita Tejo

Lisboa, 28 de março de 2017 - O Dolce Vita Tejo vai ter uma programação especial durante a época da Páscoa. De 7 a 15 de abril, a atividadeChocoArte vai proporcionar workshops gratuitos a pensar em toda a família.

O Dolce Vita Tejo pretende com esta iniciativa proporcionar momentos únicos em família na preparação da Páscoa mais doce de sempre. Osworkshops para crianças vão decorrer no Piso 0 do Centro Comercial, durante a semana entre as 14h00 e as 20h00 e aos fins-de- semana e feriados, entre as 11h00 e as 20h00. As crianças vão poder dar asas à imaginação, construindo caixinhas para guardar as amêndoas e decorando ovos de chocolate e bolachas.

Para os adultos, entre os dias 8 e 15 de abril, vão estar disponíveis dois workshops de confeção de chocolates, ministrados pela formadora Amélia Ferreira. Às 11h00, os amantes de chocolate vão poder aprender a preparar bombons e, às 16h00, vão ter oportunidade de confecionar ovos da Páscoa.

Durante esta época da Páscoa, uma visita ao Dolce Vita Tejo é sinónimo de diversão e aprendizagem com o programa ChocoArte.

Programa ChocoArte:

Workshops para crianças - 07/04 a 15/04

Semana: 14h/20h

Fim-de-semana: 11h/20h

Segundas-feiras e sextas-feiras- Personalizar ovos de chocolate

Personalizar ovos de chocolate Terças-feiras e domingos- Decorações a partir de materiais reciclados

Decorações a partir de materiais reciclados Quartas-feiras e sábados - Pintainhos de bolacha

- Pintainhos de bolacha Quintas-feiras- Caixinhas e saquinhos para guardar as amêndoas

Workshops de confeção com um mestre pasteleiro (para Adultos) - 08/04 a 15/04

11h - Bombons

16h - Ovinhos Doces

Nota: Atividades gratuitas. Os participantes são acomodados mediante a ordem de chegada e a lotação dos espaços.