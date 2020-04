Vice-presidente argentina se reunirá com chefes de bancada do Senado

Buenos Aires, 28 de abril (Prensa Latina) A vice-presidente da Argentina e chefe do Senado, Cristina Fernández, convocou hoje uma reunião para os chefes dos blocos majoritários da Câmara Alta, buscando um consenso para realizar sessões virtuais.

Segundo a agência Télam, espera-se que, às 17h, horário local, o vice-presidente defina com os líderes dos provedores como as sessões virtuais serão desenvolvidas, com data prevista para 6 de maio.



A Diretora de Assuntos Jurídicos do Senado, Graciana Peñafort, confirmou à Destape Radio a reunião com os chefes dos bancos Todos os Frente e Juntos pela Mudança, José Mayans e Luis Naidenoff, respectivamente, que entre os dois grupos de forças 65 dos 72 senadores que compõem a Câmara Alta.



Durante vários dias, foram realizadas pequenas reuniões virtuais de várias comissões, a mais recente no dia anterior, por meio de uma videoconferência em que o ministro da Defesa, Agustín Rossi, explicou sobre todo o trabalho humanitário realizado por esse portfólio no país no combate contra o novo coronavírus.



Há várias questões urgentes a serem tratadas no Senado, incluindo um projeto de lei que impõe uma taxa única sobre as grandes fortunas, para resolver a situação delicada devido à queda da atividade econômica causada pela pandemia atual.



Espera-se que, na primeira sessão virtual, sejam discutidos os escritórios da Comissão Permanente Bicameral de Processamento Legislativo, responsável pela revisão dos Decretos de Necessidade e Urgência (DNU) do Poder Executivo.



