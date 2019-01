Solidariedade com a Revolução Bolivariano em Lisboa e Porto

Num momento em que um novo golpe de Estado é promovido por Trump, com o apoio de Bolsonaro e de outros que se prestam servis, é indispensável a expressão da solidariedade com a República Bolivariana da Venezuela e o povo venezuelano.

Este golpe de Estado insere-se na escalada de desinformação, de desestabilização, de pressão, de chantagem, de bloqueio económico e financeiro promovidos pela Administração Trump, que está na raiz do agravamento dos problemas e dificuldades que enfrentam o povo venezuelano e que atingem igualmente a comunidade portuguesa na Venezuela.

Recorde-se que os EUA têm vindo a brandir a ameaça de uma intervenção contra a Venezuela - na senda do Iraque, da Líbia ou da Síria.

O Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) e outras organizações portuguesas, solidárias com o povo venezuelano e defendendo o seu legítimo direito a decidir soberanamente o seu caminho de desenvolvimento - um direito consagrado na Carta das Nações Unidas e no Direito Internacional - promovem uma sessão de Solidariedade com a Revolução Bolivariana, no próximo dia 30 de Janeiro (Quarta-feira), pelas 18h00, Circulo Católico de Operários do Porto (Rua Duque de Loulé, nº202 - 4000-324 Porto) e no dia 31 de Janeiro (Quinta-feira), pelas 18h30, na Casa do Alentejo, em Lisboa.

Participa!

CPPC