Michael Smith - Conheça a história de Sucesso do Carnavalesco e Empreendedor

RC

Aos 32 anos, Michael Smith nascido em Mauá em São Paulo, nunca imaginou que pudesse voar tão alto quando o assunto fosse Carnaval.



Tudo começou quando aos nove anos de idade, recebeu através do Sr.Hélio, vice-presidente da Escola de Samba Beira Rio, um convite para dançar como mestre sala, e mesmo não tendo nenhuma experiencia, aceitou o convite, tomou gosto pela grande festa popular que é o Carnaval e desde então nunca mais parou.



Sempre incentivado e acompanhado pela sua avó Dona Ziza, realizou o curso de aperfeiçoamento da AMESPBEESP - Associação de Mestres Sala, Porta-Bandeiras e Estandartes do Estado de São Paulo, e alçou voos para grandes agremiações do carnaval paulistano e até no carnaval carioca como mestre sala, posteriormente virou coordenador, diretor, até chegar no então sonhado posto de carnavalesco.



Em 1997, Michael entrou para a Mocidade Alegre e por quase uma década foi o responsável em proteger o pavilhão da agremiação, logo em seguida migrou-se para a escola Dragões da Real, onde por três carnavais assumiu o imenso desafio de ser o primeiro mestre sala.



Sempre amando o que estava fazendo e cada vez ganhando mais espaço, em 2010, Michael recebeu o desafio da ponte aérea e assumiu o posto de mestre sala da escola de samba Arranco de Engenho de Dentro, na cidade do Rio de Janeiro.



Já em São Paulo, assumiu o desafio de ser coordenador do primeiro casal de mestre sala na escola Acadêmicos do Tucuruvi, onde logo seria promovido para diretor do quadro de casais da agremiação, e em 2015 migou para a escola Unidos do Peruche, onde continuou como diretor e apresentador do primeiro casal. E neste mesmo período estava simultâneo também no Carnaval de Santos, pela escola X-9 Pioneira.



O ano era 2016 e mais um grande desafio veio pela frente. Desta vez assumir o posto na cidade de Santos como carnavalesco da Escola de Samba Brasil, onde ficou por dois carnavais e depois migrou para Sangue Jovem e Mocidade Dependente do Samba.



Em 2019 passou a ser carnavalesco na Mocidade Real Santista, onde permanece no mesmo posto para o próximo carnaval de 2020.



Movido a desafios desde a infância, desta vez não seria diferente, Smith no carnaval de 2020 além de ser carnavalesco na cidade de Santos, terá a função dobrada, pois desembarcará em Porto Alegre para assinar seu primeiro enredo na capital Gaucha.



O paulista será responsável pelo carnaval da Escola Imperatriz Dona Leopoldina, que em 2020 promete fazer um carnaval diferente, com humildade, pés no chão e muita vontade de ganhar o título, através do enredo "Com as bênçãos de Ogum e Iansã: A Filha da dona Lecy! A Dama do Samba", uma homenagem à sambista e deputada estadual em São Paulo, Leci Brandão.



Alguém dúvida do futuro promissor deste sambista que está desbravando a cada ano mais a folia de momo ?



Crédito das Fotos: Renato Cipriano / Divulgação