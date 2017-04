Ex-rainha de bateria, Alessandra Mattos vira garota-propaganda de sex shop

A atriz e modelo, que já reinou na Estácio de Sá e Belford Roxo, posou usando lingerie e apetrechos eróticos

A ex-rainha de bateria da Estácio de Sá e Inocentes de Belford Roxo aproveitou sua ausência no carnaval deste ano e posou para uma campanha de um sex shop, usando apenas lingerie e apetrechos eróticos.

"Toda mulher tem feitiche, umas assumem, outras não. Já realizei várias. Acho que a fantasia esquenta a relação", revela a atriz.

Alessandra também comentou sobre sua ausência no carnaval deste ano. No carnaval de 2016, aconteceu diversos problemas. Fui destronada, depois houve o acidente com meu marido e o atraso na entrega da minha fantasia. Esse ano não quis desfilar, quis focar no meu trabalho de atriz

Ela estará no elenco de dois filmes nacionais e protagonizará a remontagem da peça teatral premiadíssima " A Mansão de Veit ".

Foto Rafael Antonio

Thiago Freitas