Mídia internacional denuncia o novo Golpe contra Lula. Só o PiG brasileiro ignora a decisão da ONU...

A imprensa do mundo inteiro destaca o documento da ONU, menos a imprensa brasileira.

Tem gente aqui no Brasil dizendo que a decisão da ONU é mentira da internet.

Parece que são os mesmos que dizem que a Terra é plana.

NY Times: Brazil's Lula Should Have Political Rights - U.N. Human Rights Committee

UN human rights committee asks Brazil to let Lula run in election

AlJazeera: Brazil's Lula should have political rights - UN Human Rights Committee

Channel News Asia: Brazil's Lula should have political rights - UN Human Rights Committee

This is Money: Brazil's Lula should have political rights - UN Human Rights Committee

News24: Brazil must let Lula run in October vote: UN panel

Sputnik News: UN Rules Brazil's Ex-President Lula Can Stand in Elections Despite Sentence

Democratic Underground: UN human rights committee asks Brazil to let Lula run in election

The Guardian: UN: Brazil's jailed ex-president Lula can't be disqualified from election

Reuters: Brazil's Lula should have political rights: U.N. Human Rights Committee

TeleSur: International Human Rights Group: Lula Is a Political Prisoner

Daily Star: Brazil's Lula should have political rights : UN Human Rights Committee

Reuters Canada: Brazil's Lula should have political rights: U.N. Human Rights Committee

Le Monde: Brésil : selon un comité de l'ONU, Lula doit pouvoir se présenter à l'élection présidentielle

Le Figaro: Bresil: l'Onu en faveur de Lula

Swiss Info: Comitê da ONU pede que Brasil permita a Lula fazer campanha da prisão

RFI: ONU pede que Brasil permita candidatura de Lula

ANSA: Brasile: Onu chiede ok candidatura Lula

RAI: Elezioni Brasile, Onu: Lula partecipi

El Mundo: El Comité de DDHH de la ONU pide a Brasil que Lula pueda participar en la campaña electoral

El Diario: El Comité de Derechos Humanos de la ONU pide a Brasil que permita a Lula presentarse como candidato

Sapo: Comité da ONU pede ao Brasil que garanta direito de Lula da Silva se candidatar

Deutschland Funk: UNO: Lula darf bei Wahl nicht ausgeschlossen werden

derStandard: Uno: Brasilien muss inhaftierten Lula bei Wahl antreten lassen

Fonte: Conversa Afiada

http://www.patrialatina.com.br/midia-internacional-denuncia-o-novo-golpe-contra-lula-so-o-pig-brasileiro-ignora-a-decisao-da-onu/