Novos desafios da investigação florestal - ISA - 26 e 27 de janeiro

O CEF - Centro de Estudos Florestais do ISA -Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa- foi criado em 1976. É um dos mais antigos centros de investigação universitários do país e é o único centro universitário que estuda a floresta de uma forma integrada.

Para além de todos os benefícios ambientais, a floresta portuguesa tem um peso significativo na economia nacional. Osector gera mais de 113 mil empregos directos e as exportações de produtos florestais representam 10% do total das exportações do país.

A Conferência Internacional que encerra as celebrações dos 40 anos do CEF vai olhar para a investigação e os desafios futuros para a floresta e os produtos florestais, assim como para o uso dos resultados obtidos pela indústria, produtores e administração. Será dada uma voz forte à nova geração de cientistas.

A Conferência terá lugar nos dias 26 e 27 de Janeiro de 2017, no ISA. Contará com a presença de vários investigadores da área e responsáveis de diversas entidades ligadas à floresta.

SESSÕES:

- Ciência e inovação

- Aplicação de resultados e expectativas para a investigação

- Estratégias para a investigação florestal

- A próxima geração de investigadores

- Novos desafios para a investigação florestal

- Desenvolvimento de uma carreira científica

- Experiências passadas, novos caminhos

- Enquadramento da investigação florestal